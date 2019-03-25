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Нетаньяху сократил визит в США из-за обстрелов Израиля

25 Марта 2019 в 09:44
Нетаньяху сократил визит в США из-за обстрелов Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил сократить свой визит в Соединенные Штаты и вернуться домой из-за обстрелов из сектора Газа, пишет The Jerusalem Post.

«Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями», — заявил Нетаньяху, пообещав «ответ силой» на обстрел.

25 марта в армии Израиля заявили, что зафиксировали запуск ракеты из сектора Газа. Как отмечает Газета.ру, ракеты попала в дом к северу от Тель-Авива, в результате чего пострадали семь человек.

Как напоминает RT, визит израильского премьера в Штаты должен был продлится до 27 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин пояснил в интервью НСН, почему президент США делает громкие заявления.

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