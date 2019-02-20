Нетаньяху отменил визит к Путину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит в Россию, где он планировал встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По визит должен был состояться 21 февраля, сообщает RT.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, визит перенесен из-за внутриполитических причин. Помощник также отметин, что встреча Нетаньяху и Путина состоится в ближайшие дни.

Ранее израильский премьер написал в Twitter, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, пишет «Утро.ру».

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН оценил шансы осуществления угроз Сирии атаковать израильский аэропорт.