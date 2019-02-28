Нетаньяху обвинили в коррупции

Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита. Источник подчёркивает, что обвинения были предъявлены премьер-министру после двухлетнего расследования.

При этом местные СМИ подчёркивает, что сложившаяся ситуация может повлиять на исход намеченных на 9 апреля внеочередных парламентских выборов.

Между тем, ранее стало известно, что премьер-министр Израиля - на фоне запланированного оглашения обвинений против него - сократил свой визит в Москву на один день. Об этом сообщала НСН, ссылаясь на Haaretz.

Накануне Владимир Путин встретился в Кремле с израильским премьер-министром. Президент России предложил обсудить ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы безопасности. Он также отметил значимость таких переговоров. По данным СМИ, Беньямин Нетаньяху покинут Москву в этот же день, 27 февраля, хотя ранее планировал задержаться в российской столице до четверга.