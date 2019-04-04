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Нетаньяху намерен снова обсудить Сирию с Путиным

4 Апреля 2019 в 09:03
Нетаньяху намерен снова обсудить Сирию с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также координацию между военными двух стран. Об этом глава правительства Израиля заявил в четверг перед вылетом в Россию. Встреча лидеров России и Израиля состоится 4 апреля в Москве, пишет ТАСС.

Сообщается, что это уже вторая встреча российского и израильского лидеров с начала 2019 года, на этот раз Нетаньяху приезжает в Москву за пять дней до парламентских выборов в Израиле, которые назначены на 9 апреля. Предыдущая встреча Путина и Нетаньяху прошла также в российской столице 27 февраля. НСН писала, что 21 февраля Нетаньяху отменил визит в Россию. Как выяснилось, встреча была перенесена из-за внутриполитических причин. В Израиле Биньямину Нетаньяху были предъявлены обвинения в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием.

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