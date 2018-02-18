Нетаньяху: Израиль продолжит сдерживать Иран в Сирии

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран намерен объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство. Об этом израильский глава правительства заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.



Израиль будет сдерживать иранское военное присутствие и не допустит создания баз в Сирии. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Израиль будет продолжать сдерживать Иран в его попытках проникнуть и продолжать военные действия в Сирии. Мы будем делать всё, чтобы не были созданы базы террористов», — подчеркнул Нетаньяху.

Он также добавил, что, если потребуется, Израиль будет действовать не только против «марионеток Ирана, но и против Ирана самого».

По мнению премьер-министра, иранские власти не отказались от своей политики в результате санкций и являются «опасным игроком» во всем регионе.