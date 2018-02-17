«Нет Крыма - нет диалога». Порошенко выдвинул России условия

Украина будет думать о взаимодействии с Россией только после того, как вернет себе Крым. Такое условие поставил Москве украинский лидер Петр Порошенко.

По его словам, переговоры по разным вопросам Киев будет готов начать «на следующий день после того, как россияне заберут с украинской территории своих солдат и страна восстановит свою территориальную целостность».

Порошенко подчеркнул, что внутреннего конфликта на Украине нет, пишет «Интерфакс».

Ранее в субботу Порошенко призвал западные страны запретить российский флаг во всем мире и не признавать результаты выборов президента РФ на территории Крыма.