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Несколько регионов России накроют ледяные дожди

5 Декабря 2018 в 11:25
Несколько регионов России накроют ледяные дожди

Синоптики прогнозируют в нескольких регионах России ледяные дожди. Как отмечают «Известия», ссылаясь на центр погоды «Фобос», в столичном регионе они пройдут в районе полудня и в вечерний час пик. Кроме того, осадки ожидаются в Петрозаводске, Ярославле и Владимире.

Ранее Гидрометцентр объявил на среду, 5 декабря «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за гололеда.

Между тем, Ura.ru отмечает, что в первый месяц календарной зимы на большей части европейской территории России температура будет близка к норме, также как и количество выпавших осадков. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

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