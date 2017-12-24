Несанкционированная акция Яшина в Москве собрала 300 человек

На несанкционированную акцию в Лермонтовском сквере, организованную главой муниципального Красносельского округа Ильей Яшиным, собралось порядка 300 человек. Такие данные сообщили в воскресенье в столичной полиции.

«На данный момент в Лермонтовском сквере находятся 300 человек», - сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, пришедших на акцию людей совсем мало. Основную массу составляют журналисты и блогеры. Полиция призывает собравшихся разойтись и не мешать походу граждан.

По периметру сквера дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Информация о задержаниях не поступала.



