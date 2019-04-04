Нервы. Стресс. Мат: Врач в Балашихе устроила истерику во время приёма

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Врач-терапевт, работающая в Центральной районной больнице Балашихи, переутомилась во время приема. Об этом свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении сайта«Подмосковье Сегодня». На видео попала женщина, у которой случился нервный срыв. Доктор выбежала в коридор и устроила истерику. Она выкрикивала нецензурные слова и переходила на крик. Терапевт успокоилась и вернулась к работе лишь спустя несколько минут.

Отмечается, что в министерстве здравоохранения Московской области уже обратили внимание на инцидент. Там поспешили извиниться за коллегу, подчеркнув, что произошедший 2 апреля случай, стал причиной нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы.





Напомним, ранее из-за переутомления покинуть своё рабочее место во время прямого эфира пришлось телеведущему Андрею Норкину. Об этом рассказал концертный директор журналиста Вячеслав Калашников. По его словам, ведущий взял больничный и сейчас идёт на поправку. Ему трудно не реагировать на агрессию при общении в студии с «определенными индивидуумами», отметил Калашников, поэтому сдерживание эмоций не проходит бесследно для организма.

НСН выяснила, как справляются со стрессом коллеги Норкина по цеху. Так, известный телеведущий Владимир Соловьёв рассказал о принципиально ином подходе к работе, который позволяет избежать нервных потрясений и сберечь здоровье.