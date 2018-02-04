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Непогода оставила без света шесть областей ЦФО

4 Февраля 2018 в 18:01
Непогода оставила без света шесть областей ЦФО

Обильный снегопад, который принес в центральную Россию циклон «Балканец», оставил без света больше 20 тысяч жилых домов в 600 населенных пунктов. Такие данные сообщили в воскресенье в МЧС.

Как рассказал журналистам первый заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский, снегопад затронул 13 регионов ЦФО. В половине из них стихия привела к нарушению электроснабжения.

Без света остаются 62 тысячи человек в Московской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тульской и Владимирской областях. В ликвидации последствий снегопада задействованы 330 аварийно-восстановительные бригады, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате сильнейшего снегопада в столице оказались повалены больше 2000 деревьев, пять человек получили травмы, один – погиб.

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