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Непал и Индию признали странами с самым загрязненным воздухом в мире

20 Ноября 2018 в 09:07
Непал и Индию признали странами с самым загрязненным воздухом в мире

Непал и Индию признали странами с самым загрязненным воздухом. По данным исследования Института энергетической политики Чикагского университета, экологические проблемы, наблюдаемые в этих странах, приводят к сокращению жизни более чем на шесть лет.

Отмечается, что степень загрязнения атмосферы зависит от региона. Так, в Гималайских предгорьях воздух признали достаточно чистым.

Однако концентрация твердых частиц в воздухе непальской столицы Катманду и окружающих районов, в индийском Национальном столичном округе Дели, в целом дает негативную оценку.

Исследователи также выяснили, что порядка 5,5 миллиардов мирового населения проживают в регионах со степенью загрязнения воздуха, превышающей нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов по итогам 2017 года. Абсолютным лидером в течение четырех лет остаётся Тамбовская область. В тройку лидеров второй год подряд вошли республика Алтай и Алтайский край. Все они продемонстрировали высокий уровень экологической ответственности, провели  многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. 

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов отметил в эфире НСН, что даже первую тройку, несмотря на неплохие показатели, нельзя назвать абсолютными отличниками.

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