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Необычный арт-объект появился в Москве в День народного единства

4 Ноября 2018 в 12:55
Необычный арт-объект появился в Москве в День народного единства

Дом на садовом кольце в Москве в День народного единства превратился в арт-объект. Художники изобразили на фасаде здания квартиры, с жильцами различных национальностей.

Слоган над изображением гласит: «Россия – наш общий дом! 4 ноября – День народного единства».

Как пояснили журналистам в компании «Городские Галереи», инсталляция стала подарком горожанам к празднику.

«Приветливые и добропорядочные соседи одного дома – России!» — отметили авторы инсталляции в беседе с ФАН.

Инсталляция изображает несколько квартир с жителями, которые занимаются повседневными делами. Издалека может показаться, что у дома просто отсутствует стена.

Добавим, что инсталляция будет украшать здание на Садовом кольце целый месяц – с 4 ноября по 4 декабря. Найти ее можно по адресу ул. Валовая, дом 29.

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