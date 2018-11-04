Необычный арт-объект появился в Москве в День народного единства

Дом на садовом кольце в Москве в День народного единства превратился в арт-объект. Художники изобразили на фасаде здания квартиры, с жильцами различных национальностей.

Слоган над изображением гласит: «Россия – наш общий дом! 4 ноября – День народного единства».

Как пояснили журналистам в компании «Городские Галереи», инсталляция стала подарком горожанам к празднику.

«Приветливые и добропорядочные соседи одного дома – России!» — отметили авторы инсталляции в беседе с ФАН.

Инсталляция изображает несколько квартир с жителями, которые занимаются повседневными делами. Издалека может показаться, что у дома просто отсутствует стена.

Добавим, что инсталляция будет украшать здание на Садовом кольце целый месяц – с 4 ноября по 4 декабря. Найти ее можно по адресу ул. Валовая, дом 29.