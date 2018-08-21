Вторник
21 августа
USD 67.18
EUR 76.72
Горячие новости

Необычное крушение истребителя из-за птицы произошло в Швеции

21 Августа 2018 в 15:29
Необычное крушение истребителя из-за птицы произошло в Швеции

На юге Швеции произошло крушение истребителя после столкновения с птицей, сообщает Expressen TV.

Шведский истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen упал в коммюне Роннебю, в 8 километрах от населенного пункта. Пострадавших в результате инцидента нет. Пилот успешно катапультировался, и после обнаружения спасателями, был госпитализирован, однако, пишут Известия, его жизни ничего не угрожает.

По словам руководителя аналитического отдела шведского транспортного управления Шарлотт Бильгрен, в стране фиксируется порядка 400 случаев столкновений птиц с лайнерами, однако этот эпизод она назвала «необычным», отмечает «Свободная Пресса».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.