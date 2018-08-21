Необычное крушение истребителя из-за птицы произошло в Швеции

На юге Швеции произошло крушение истребителя после столкновения с птицей, сообщает Expressen TV.

Шведский истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen упал в коммюне Роннебю, в 8 километрах от населенного пункта. Пострадавших в результате инцидента нет. Пилот успешно катапультировался, и после обнаружения спасателями, был госпитализирован, однако, пишут Известия, его жизни ничего не угрожает.

По словам руководителя аналитического отдела шведского транспортного управления Шарлотт Бильгрен, в стране фиксируется порядка 400 случаев столкновений птиц с лайнерами, однако этот эпизод она назвала «необычным», отмечает «Свободная Пресса».