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Необъяснённая смерть. Сын главы британской разведки погиб в аварии

2 Апреля 2019 в 20:30
Необъяснённая смерть. Сын главы британской разведки погиб в аварии

Сын руководителя службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера Сэм разбился насмерть в автокатастрофе, которая произошла рядом с частным поместьем в Шотландии. Гибель молодого человека произошла при загадочных обстоятельствах.

Как стало сегодня известно, произошло это 30 марта в два часа дня в Стерлингшире, других подробностей пока не приводится. Вместе с тем, полиция Шотландии заявляет, что смерть оценивается как необъясненная, отмечает Ura.ru.

Сэму Янгеру было 22 года, он был студентом Эдинбургского университета. Отец молодого человека Алекс Янгер пришел в Ми-6 в 1991 году. Он выполнял функции куратора в ходе операций в разных странах, возглавляет разведку с 2014 года, отмечает RT. У него есть ещё двое детей.

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