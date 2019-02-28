Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

Немецкий суд вынес решение по племяннику Дмитрия Киселева

28 Февраля 2019 в 15:23
Немецкий суд вынес решение по племяннику Дмитрия Киселева
2,3 года получил по решению суда Мюнхена Сергей Киселева, который является племянником телеведущего Дмитрия Киселева. Таким образом, в Германии наказали гражданина Германии за подготовку к участию в боевых действиях в Донбассе. В общей сложности ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Расследование в отношении Сергея Киселева было начато после слов журналиста об участии его родственника в конфликте на востоке Украины. 
При этом мужчина был задержан в Болгарии в конце 2017 года, затем был экстрадирован в Германию. 

В августе 2014 года Киселев проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). У него было при себе оружие — автомат Калашникова и пистолет.

Сергей Киселев имеет сан священника. Он является священнослужителем немецкого управления Русской православной церкви Московского патриархата.

Дмитрий Киселев сообщил, что не поддерживает теплых отношений со своим старшим братом, который является отцом Сергея Киселева. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.