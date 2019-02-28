Немецкий суд вынес решение по племяннику Дмитрия Киселева

2,3 года получил по решению суда Мюнхена Сергей Киселева, который является племянником телеведущего Дмитрия Киселева. Таким образом, в Германии наказали гражданина Германии за подготовку к участию в боевых действиях в Донбассе. В общей сложности ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Расследование в отношении Сергея Киселева было начато после слов журналиста об участии его родственника в конфликте на востоке Украины.При этом мужчина был задержан в Болгарии в конце 2017 года, затем был экстрадирован в Германию.

В августе 2014 года Киселев проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). У него было при себе оружие — автомат Калашникова и пистолет.Сергей Киселев имеет сан священника. Он является священнослужителем немецкого управления Русской православной церкви Московского патриархата.Дмитрий Киселев сообщил, что не поддерживает теплых отношений со своим старшим братом, который является отцом Сергея Киселева.