Немецкие СМИ: «Северный поток - 2» угрожает транзиту газа через Украину

В ФРГ политики засомневались в необходимости завершать строительство «Северного потока — 2». Они считают, пуск российской газовой нитки ставит под угрозу необходимость транзита топлива через Украину. Возможный отказ России от украинского транзита станет угрозой для отношений РФ и Европы, сделала вывод немецкая газета Handelsblatt. Публикация подготовлена как реакция немецких политиков на недавнее интервью министра энергетики России Александра Новака Газете.Ru, в котором он отметил дороговизну поставок газа в Европу через Украину.

По мнению заместителя председателя фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, если высказывание Новака «станет последним словом», Россия может потерять доверие Германии.

Евродепутат от Зелёных Ребекка Хармс отметила, что «Северный поток — 2» «не отвечает европейским интересам», а позицию Новака назвала предсказуемой. Она предложила снова обсудить целесообразность немецко-российского проекта и его влияние на энергобезопасность стран ЕС.

Напомним, «Северный поток-2» - дополнение к ныне существующему «Северному потоку». Он будет проходить по дну Балтийского моря и обеспечивать поставку 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что согласование поправок стало лишь формальной процедурой, завершающей долгие переговоры и отстаивание западными партнёрами России проекта газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «Северный поток – 2» от них не пострадает.