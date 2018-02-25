Немецкие СМИ назвали игру с Россией «самым крутым поражением»

Немецкая газета Bild опубликовала статью о поражении сборной Германии по хоккею в финальном матче олимпийского турнира против России. Статья называется «Так круто мы ещё не проигрывали».



По мнению авторов, несмотря на то, что российские хоккеисты были фаворитами турнира, немцам удалось навязать борьбу и сыграть на достойном уровне.

«Так горько! Но так здорово!» — написало издание.

Российские хоккеисты в последний день ОИ стали чемпионами олимпийского турнира-2018 в Пхенчхане. В финальном матче «Красная машина» под руководством Олега Знарка вырвала победу у немцев – 4:3. Для нашей команды это олимпийское золото стало первым за 26 лет.