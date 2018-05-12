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Немецкие дипломаты выясняют, почему Зеппельт стал невъездным в РФ

12 Мая 2018 в 14:44
Немецкие дипломаты выясняют, почему Зеппельт стал невъездным в РФ

МИД Германии направит обращение российским властям с целью прояснить ситуацию с отказом во въезде журналисту Хайо Зеппельту. Об этом сообщили в субботу СМИ.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что прилагают все усилия для того, чтобы выяснить причину отказа Зеппельту во въезде. В МИД Германии добавили, что уже подготовили обращение к российским властям, пишет Газета.ру

Ранее стало известно, что журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту было отказано во въезде в Росси. Зеппельт, напомним, является автором скандальных фильмов о допинге в российском спорте.

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