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Немецкая журналиста рассказала правду о России

15 Июля 2018 в 10:46
Немецкая журналиста рассказала правду о России

Власти Германии имеют плохую привычку представлять Россию морально неполноценной страной, однако, это совсем не так. Такое мнение высказала в своей статье журналистка Катрин Шпёрр.

«Мы вернулись к старой и плохой немецкой привычке представлять Россию морально неполноценной страной. В последнее время она даже считалась нацией, недостойной проведения ЧМ по футболу. Какое высокомерие», — написала Шпёрр в статье для Die Welt.

Она отметила, что в последнее время в западных СМИ участились публикации, в которых рассказывалось о существующих в России экономических и политических проблемах, в которых виноват президент страны Владимир Путин. Шпёрр подчеркнула, что будь это правдой, то россиян можно было бы упрекнуть в крайне противоречивом поведении, ведь вместо того, чтобы идти на баррикады, они отдали большинство голосов за действующего главу государства.

Журналистка считает, что ФИФА с трудом будет находить место для проведения ЧМ в будущем, если начнет руководствоваться для выбора только политическими мотивами. Шпёрр добавила, что «в прекрасной Москве» испытывает «абсолютно аполитичную радость» в преддверии финала.

Финал ЧМ-2018 с участием сборных Хорватии и Франции пройдет 15 июля в «Лужниках». Начало в 18.00, пишет Газета.ру

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