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Немецкая оппозиция призвала перестать жить под диктовку США

13 Августа 2018 в 15:10
Немецкая оппозиция призвала перестать жить под диктовку США
Сара Вагенкнехт ФОТО: en.news-front.info
Александр Рар признал в беседе с НСН, что идеи Сары Вагенкнехт созвучны желанию обычных немцев, но не правительства.
Глава парламентской фракции германской Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что Соединенные Штаты опасаются сотрудничества России и ФРГ. В первую очередь, речь идет об объединения их ресурсов и технологий.

Парламентарий полагает, что Америка всегда руководствовалась только собственными интересами, но с избранием на президентский пост Дональда Трампа, стала делать это «в агрессивной форме».

При этом Вагенкнехт уверена, что «в интересах Европы - стабильный Ближний Восток и хорошее сотрудничество с Россией», отмечает «Утро.ру».

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что идеи главы парламентской фракции германской Левой партии одобряют жители Германии, но вряд ли - руководители страны.

«Сара Вагенкнехт основала новое лево-правое популистское движение «Встань», ему всего пара недель, но оно стремительно набирает обороты и присоединяет тысячи сторонников по всей Германии. Это движение имеет абсолютно разумные и внятные лозунги, и политические предложения, которые предполагают возрождение разумной восточной политики ФРГ. В ее основе желание иметь нормальные союзнические с Америкой, но мы живем на одном континенте с Россией, и с этой страной нужно создать нормальные отношения. НАТО в этом случае должно редуцировать свое влияние, чтобы установился некий баланс», - пояснил специалист по внутренней и внешней политике Германии.

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Вагенкнехт считает, страны Евросоюза не должны подчиняться Соединенным Штатам, потому что политика страны противоречит другим государствам. А Дональд Трамп пытается всеми силами старается не допустить дружбы между Россией и ЕС. Своими войнами за ресурсы Белый дом дестабилизировал Ближний Восток и продолжает делать это в Иране. «Укрепление отношений угрожает мировому господству Соединенных Штатов», - считает немецкий политик.

Угрозу нормальных отношений России и Германии увидел и политолог Александр Рар.

«Среди немцев такие идеи движения «Встань» вызывают большую симпатию, этим и объясняется большое число примкнувшим к нему жителей страны, но со стороны политической элиты ожидается больше противодействие. Но судить о первых результатах будем весной следующего года, когда будут проходить выборы в Европарламент. Они отразят реальное общественное мнение. И если Сара Вагенкнехт сможет собрать множество сторонников, но очень скоро ее идея нормального сотрудничества с Россией начнет воплощаться в жизнь. Подобная история произошла во Франции, и в результате к власти пришел Эммануэль Макрон», - напомнил эксперт.

Добавим, президент России Владимир Путин встретится в правительственной резиденции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 18 августа. Основной темой для переговоров станут вопросы внешней политики.

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