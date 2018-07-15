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Немцы считают Трампа угрозой и симпатизируют Путину

15 Июля 2018 в 13:30
Немцы считают Трампа угрозой и симпатизируют Путину

Действия американского президента Дональда Трампа угрожают сохранению мира. В этом уверены 64% немцев, опрошенных социологами института исследования общественного мнения YouGov.

В отношении российского президента Владимир а Путина того же мнения придерживаются только 16% респондентов. В целом отношение к российскому лидеру в Германии лучше, чем к его американскому коллеге. Так, по данным исследования, Путину симпатизируют 36% участников опроса, 56% респондентов считают его компетентным, а еще 43% - влиятельным, пишет Газета.ру

Ранее немецкая журналиста Катрин Шпёрр упрекнула власти Германии в том, что они ошибочно воспринимают Россию как морально неполноценную страну.

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