«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоен французской кинопремии «Сезар». Картина была признана «Лучшим фильмом на иностранном языке».

Конкуренцию российскому фильму в Париже составляли американская лента «Ла-Ла Ленд», британская «Дюнкерк» и шведская «Квадрат». Ранее Французская академия кинематографических искусств и техники еще ни разу не награждала российские ленты.

Сам режиссер на вручении в Париже не присутствовал. В настоящее время он находится в США, где в ночь с воскресенье на понедельник пройдет вручении премии «Оскар», пишет Газета.ру