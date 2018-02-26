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Нелегальный алкоголь будут уничтожать прямо на месте обнаружения

26 Февраля 2018 в 07:12
Нелегальный алкоголь будут уничтожать прямо на месте обнаружения

Нелегальный алкоголь будут уничтожать прямо на месте обнаружения. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, пишут «Известия». Как он пояснил, сейчас приходится ждать суда от полугода до двух лет. Все это время продукция хранится на складах общей площадью почти 9 гектаров. 

Также актуальным остается и вопрос финансового обеспечения. По итогам прошлого года затраты на хранение обходились в 33 млн рублей в месяц, теперь — 40 млн рублей. Хлопонин полагает, что уничтожение нелегального алкоголя решит сразу две проблемы.

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