Нелегальный алкоголь будут уничтожать прямо на месте обнаружения. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, пишут «Известия». Как он пояснил, сейчас приходится ждать суда от полугода до двух лет. Все это время продукция хранится на складах общей площадью почти 9 гектаров.

Также актуальным остается и вопрос финансового обеспечения. По итогам прошлого года затраты на хранение обходились в 33 млн рублей в месяц, теперь — 40 млн рублей. Хлопонин полагает, что уничтожение нелегального алкоголя решит сразу две проблемы.