Неизвестный взял заложников в почтовом отделении Харькова

Неизвестный мужчина, вооруженный взрывчаткой, захватил заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове. О требованиях пока ничего не сообщается.

Как отмечает «112 Украина», неизвестный удерживает заложников в помещении почтового отделения, расположенного на ул. Шевченко в Харькове. Территория вокруг оцеплена экстренными службами. На месте находятся 20 патрулей полиции, «Скорая» и пожарные. Также на месте работают взрывотехники.

Напавший на почту мужчина заявил полиции, что на нем находится взрывчатка и он готов ее применить, однако никаких требований напавший пока не выдвигает.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Газета.ру.