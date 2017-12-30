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Неизвестный взял заложников в почтовом отделении Харькова

30 Декабря 2017 в 17:31
Неизвестный взял заложников в почтовом отделении Харькова

Неизвестный мужчина, вооруженный взрывчаткой, захватил заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове. О требованиях пока ничего не сообщается.

Как отмечает «112 Украина», неизвестный удерживает заложников в помещении почтового отделения, расположенного на ул. Шевченко в Харькове. Территория вокруг оцеплена экстренными службами. На месте находятся 20 патрулей полиции, «Скорая» и пожарные. Также на месте работают взрывотехники.

Напавший на почту мужчина заявил полиции, что на нем находится взрывчатка и он готов ее применить, однако никаких требований напавший пока не выдвигает.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Газета.ру.

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