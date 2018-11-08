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Неизвестный устроил бойню в пригороде Лос-Анджелеса

8 Ноября 2018 в 11:56
Неизвестный устроил бойню в пригороде Лос-Анджелеса

Несколько человек убиты в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает Los Angeles Times. Чрезвычайное происшествие случилось в городе Тайзенд-Оукс вечером в среду по местному времени. Ранее телеканал ABC передавал о ранении множества людей в результате инцидента.

Предположительно вооруженный злоумышленник ворвался в один из баров и открыл огонь по посетителям питейного заведения, после чего убежал. Полиция ведет активные поиски стрелявшего. Бар называется Borderline Bar & Grill, уточняет RT.

Между тем, за последние дни в столице России случилось несколько инцидентов со стрельбой. В частности, в ночь на 7 ноября в Новой Москве около десяти мужчин устроили драку, которая завершилась применением огнестрельного оружия. 6 ноября неизвестные напали на предпринимателя и похитили у него сумку с деньгами, а 3 ноября совершено покушение на предпринимателя из списка Forbes Олега Бурлакова. 

Несмотря на эти случаи, бывший министр внутренних дел РФ Анатолий Куликовв эфире НСН отказался считать это возвращением «девяностых».

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