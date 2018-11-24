Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном отеле «Молодежный»

Персонал и гостей отеля «Молодежный», расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1 в районе Тимирязевский, эвакуировали после звонка анонима о минировании здания, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте находятся экстренные служба города, в здании работают кинологи.

Ранее НСН сообщала, что всплеск телефонного терроризма отмечен в январе в Москве. Полиция и кинологи проверяли более 20 зданий после анонимных звонков с угрозами взрыва, в том числе приемную Совета Федерации и технопарк «Орбита». Ранее пришлось также обследовать здания Госдумы, нескольких районных управ и московских департаментов.