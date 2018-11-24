Суббота
24 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном отеле «Молодежный»

24 Ноября 2018 в 01:04
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном отеле «Молодежный»

Персонал и гостей отеля «Молодежный», расположенного по адресу: Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1 в районе Тимирязевский, эвакуировали после звонка анонима о минировании здания, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте находятся экстренные служба города, в здании работают кинологи.

Ранее НСН сообщала, что всплеск телефонного терроризма отмечен в январе в Москве. Полиция и кинологи проверяли более 20 зданий после анонимных звонков с угрозами взрыва, в том числе приемную Совета Федерации и технопарк «Орбита». Ранее пришлось также обследовать здания Госдумы, нескольких районных управ и московских департаментов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.