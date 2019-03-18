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Неизвестный сообщил о минировании «Останкино»

18 Марта 2019 в 09:21
Неизвестный сообщил о минировании «Останкино»

Специалисты проводят проверку телецентра «Останкино» в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Эвакуация людей пока не проводится.

В помещениях телецентра находятся редакции «Первого канала», НТВ, Матч ТВ, Общественное телевидение России, «Спас» и другие.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в эфире НСН заявил, что волну ложных минирований поможет прекратить ликвидация черного рынка сим-карт.
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