Неизвестный сообщил о минировании «Останкино»

Специалисты проводят проверку телецентра «Останкино» в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Эвакуация людей пока не проводится.В помещениях телецентра находятся редакции «Первого канала», НТВ, Матч ТВ, Общественное телевидение России, «Спас» и другие.
Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в эфире НСН заявил, что волну ложных минирований поможет прекратить ликвидация черного рынка сим-карт.
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