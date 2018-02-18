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Неизвестный расстрелял прихожан церкви в Кизляре. Четверо погибших

18 Февраля 2018 в 17:53
Неизвестный расстрелял прихожан церкви в Кизляре. Четверо погибших

В Кизляре в воскресенье неизвестный мужчина расстрелял из охотничьего ружья людей, которые собрались на масленичные гуляния. По некоторым данным, жертвами стрелка стали четыре человека, еще столько де получили ранения.

Преступник был ликвидирован правоохранителями. Как сообщает «Интерфакс», бандит пришел на преступление вместе с женой. В людей она не стреляла и сразу после его ликвидации попыталась скрыться.

Женщину задержали правоохранители. Ее личность устанавливается.

По факту расстрела людей в Дагестане СК РФ завел два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», пишут «Известия».

 

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