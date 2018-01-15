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Неизвестный напал на полицейских в Каспийске

15 Января 2018 в 23:05
Неизвестный напал на полицейских в Каспийске

При проверке документов неизвестный открыл огонь по полицейским в дагестанском городе Каспийск , злоумышленник был нейтрализован, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«С места происшествия изъят пистолет» - сказано в сообщении. На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные действия.

Жертв и пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников полиции нет.

Каспийск расположен на берегу Каспийского моря, в 14 километрах от железнодорожной станции Махачкала. Является спутником города Махачкалы. Входит в состав Махачкалинско-Каспийской агломерации, где является крупнейшим городом-спутником.  

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