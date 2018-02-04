Неизвестный на Maserati устроил стрельбу в центре Москвы

Полиция разыскивает мужчину, который в воскресенье днем открыл стрельбу в центре Москвы, а после скрылся с места происшествия на автомобиле Maserati.

Как сообщил журналистам источник в полиции, неизвестный открыл стрельбу возле дома №8 на Малой Сухаревской площади.

«После нанесения огнестрельного ранения в районе д. 8 на Малой Сухаревской площади скрывается водитель автомобиля Maserati», - сообщили в полиции.

Полицейские выяснили, что конфликт произошел между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу, предположительно из травматического оружия. Вскоре мужчина был задержан.

Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Газета.ру