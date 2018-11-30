Неизвестных избили продавцов магазина «Дикси» на севере Москвы

На Ленинградском проспекте, 77 неизвестные избили продавцов магазина «Дикси» и похитили товар, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в инциденте участвовали восемь молодых людей в возрасте 18-20 лет.

В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.

Тема запрета групп АУЕ, вовлекающих детей в криминал с помощью популяризации жизни по тюремным понятиям, вызвала дискуссию среди экспертов. Ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений, Иван Климович заявил НСН, что запреты в этой сфере могут привести к отрицательным результатам.

