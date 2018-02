Неизвестные получили доступ к данным клиентов «Swisscom»

Персональные данные около 800 тысяч клиентов крупной швейцарской телекоммуникационной компании «Swisscom» могли быть незаконно получены хакерами из-за уязвимости в системе доступа, передает ТАСС.

В письменном заявлении представители «Swisscom» подчеркнули, что система безопасности компании не подверглась взлому со стороны хакеров, и такие важные данные, как пароли, информация о платежах и разговорах пользователей, остались в сохранности.

Швейцарский оператор «Swisscom AG» также входит в список наиболее больших и влиятельных телекоммуникационных компаний.

«Swisscom Switzerland» в свою очередь включает в себя подразделения Residential Customers, Small and Medium-Sized Enterprises, Enterprise Customers, Wholesale and IT и Network & Innovation. Также сюда входит Swisscom Network & IT builds, отвечающая за фиксированную и мобильную телефонию, и обслуживающая национальную телекоммуникационную инфраструктуру.