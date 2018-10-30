Неизвестные похитили кофе и алкоголь из столичного магазина

Из магазина, расположенного по адресу: ул. Ясеневая, д. 29, на юге столицы двое неизвестных, вооруженных ножом, похитили из магазина продукты питания, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по городу. Полиция принимает меры к их розыску.

По уточненной информации, из магазина «Магнит», расположенного по указанному адресу, похищены кофе и алкоголь.

Ранее НСН сообщала, что на западе столицы похищен грузовик «Iveco Stralis» с алкоголем стоимостью почти 5 миллионов рублей. Пропажу грузовика обнаружил владелец автомобиля. В прицепе находилась партия алкоголя коммерческой организации. По факту кражи возбуждено уголовное дело.