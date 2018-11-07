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Неизвестная угрожает взрывом в Дюнкерке

7 Ноября 2018 в 14:20
Неизвестная угрожает взрывом в Дюнкерке

Спецоперацию проводят сотрудники правоохранительных органов во французском Дюнкерке, предположительно, в связи с угрозой взрыва. По данным местных СМИ, привести в действие взрывное устройство угрожает женщина в больнице в центре города, отмечает RT.

Персонал и пациенты эвакуированы, больница оцеплена полицией, передает ТАСС.

Ранее сегодня из-за ложной тревоги был эвакуирован вокзал Аточа в столице Испании. Переполох был поднят после обнаружения подозрительного чемождана, в котором могла находиться бомба. Проверка не выявила ничего опасного.

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