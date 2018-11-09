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Нефть опустилась ниже $70 впервые с апреля

9 Ноября 2018 в 13:51
Нефть опустилась ниже $70 впервые с апреля

Цена нефти марки Brent на торгах опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля. Как отмечает RT, январские фьючерсы торгуются на уровне $69,81 за бочку. Декабрьские фьючерсы марки WTI продаются за $59,85.

Между тем, накануне Еврокомиссия значительно увеличила оценку средней стоимости нефти марки Brent до конца 2019 года. В частности сказались опасения в связи с санкциями США против Ирана, оптимизм относительно глобального экономического роста, что вызовет повышение спроса на топливо, а также проблемы с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии.

Ранее в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков  рассказал, почему отечественным нефтяникам не хватает денег.

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