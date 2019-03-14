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Нефть-матушка. Впервые названа стоимость ископаемых России

14 Марта 2019 в 11:05
Нефть-матушка. Впервые названа стоимость ископаемых России
Картина Васи Ложкина

Министерство природных ресурсов и экологии впервые решило прикинуть стоимость всех полезных ископаемых на территории Российской Федерации, сообщает РБК. Запасы нефти оценены в 39,6 триллионов рублей, газа — в 11,3 триллионов рублей. Ещё почти два триллиона могут стоить запасы коксующегося угля, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, Минприроды оценило также запасы железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов) и золота (480 миллиардов). В общей сложности все полезные ископаемы России потянули на 55,2 триллиона рублей, уточняют «Известия»

Такая сумма получена при подсчётах на конец 2017 года, она составила тогда 60% ВВП. Как отмечает RT, в дальнейшем оценка будет уточнятся ежегодно.

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