Нефть-матушка. Впервые названа стоимость ископаемых России

Картина Васи Ложкина

Министерство природных ресурсов и экологии впервые решило прикинуть стоимость всех полезных ископаемых на территории Российской Федерации, сообщает РБК . Запасы нефти оценены в 39,6 триллионов рублей, газа — в 11,3 триллионов рублей. Ещё почти два триллиона могут стоить запасы коксующегося угля, отмечает «Свободная пресса» .

Кроме того, Минприроды оценило также запасы железной руды (808 миллиардов рублей), алмазов (505 миллиардов) и золота (480 миллиардов). В общей сложности все полезные ископаемы России потянули на 55,2 триллиона рублей, уточняют «Известия» .

Такая сумма получена при подсчётах на конец 2017 года, она составила тогда 60% ВВП. Как отмечает RT , в дальнейшем оценка будет уточнятся ежегодно.