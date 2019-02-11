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Чиновникам не доверяют рекордное число россиян

11 Февраля 2019 в 08:38
Чиновникам не доверяют рекордное число россиян

Доля граждан Российской Федерации, которые не доверяют отечественным чиновникам, достигла 52%. Это исторический максимум недоверия – показатель на 15% больше по сравнению с 2018 годом. Такие результаты получены в ходе социологического исследования, проведённого «Левада-центром». Как отмечает Ura.ru, поверить представителям власти готовы лишь 12% опрошенных россиян. Остальные 36% не знают, как сформулировать своё отношение.

Как пояснил глава «Левада-центра» Лев Гудков, такое падение доверие к госслужащим вызвано несколькими факторами: шоком от пенсионной реформы, ростом цен и акцизов. Кроме того, по оценке социологов, народ недоволен тем, что власти нарушили негласный социальный договор, и стремятся решать проблемы за счет обычных людей.

При этом согражданам выразили доверие 37% респондентов, четверть опрошенных считают лжецами всех вокруг. В связи с этим эксперты подчёркивают, что в России довольно низкий уровень межличностного доверия, многие готовы верить только своим родным.

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