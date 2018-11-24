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«Недолгое недоразумение». Пушков о пребывании Крыма в составе Украины

24 Ноября 2018 в 11:47
«Недолгое недоразумение». Пушков о пребывании Крыма в составе Украины

Сенатор Алексей Пушков преподал украинскому президенту Петру Порошенко «урок истории». Парламентарий напомнил украинскому лидеру, что Крым исторически всегда был российским, а его вхождение в состав Украины – это «недолгое недоразумение».

«Порошенко заявил, что от визитов главы России «Крым российским не станет». Так он исторически был российским! И вновь стал им после недолгого недоразумения. Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен», - написал Пушков в Twitter.

Сенатор отреагировал на слова Порошенко относительно визита в Крым президента РФ Владимира Путина. Ранее украинский лидер заявил, что Крым всегда был и будет украинским, при этом он обвинил российского коллегу в нарушении международного права, сообщала НСН.

На этой неделе Владимир Путин побывал в Крыму и провел там заседание Госсовета. МИД Украины выразил официальный протест в связи с визитом российского лидера на полуостров.

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