Четверг
15 ноября
USD 68
EUR 76.76
Горячие новости

«Недели в профессии» будут проходить несколько раз в год

15 Ноября 2018 в 15:26
«Недели в профессии» будут проходить несколько раз в год

Акция «Неделя в профессии» станет традиционной, она будет проводиться несколько раз в год. Об этом сообщил ее организатор ОНФ. цель мероприятий состоит в том, чтобы показать школьникам работу современного предприятия изнутри, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, способствовать ранней профориентации.

Впервые акция прошла в ноябре 2018 года. В течение недели активисты Народного фронта организовали 400 экскурсий для школьников средних и старших классов в градообразующие и промышленные компании. Учащиеся также посетили предприятия социальной сферы и ведущие российские компании оборонно-промышленного комплекса.

Принять участие в мероприятиях смогли более 10 тысяч школьников в 83 регионах страны. Они посетили порядка 300 предприятий.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.