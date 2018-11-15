«Недели в профессии» будут проходить несколько раз в год

Акция «Неделя в профессии» станет традиционной, она будет проводиться несколько раз в год. Об этом сообщил ее организатор ОНФ. цель мероприятий состоит в том, чтобы показать школьникам работу современного предприятия изнутри, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, способствовать ранней профориентации.

Впервые акция прошла в ноябре 2018 года. В течение недели активисты Народного фронта организовали 400 экскурсий для школьников средних и старших классов в градообразующие и промышленные компании. Учащиеся также посетили предприятия социальной сферы и ведущие российские компании оборонно-промышленного комплекса.

Принять участие в мероприятиях смогли более 10 тысяч школьников в 83 регионах страны. Они посетили порядка 300 предприятий.