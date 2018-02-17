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Небольшой снег и легкий мороз ожидается в столичном регионе

17 Февраля 2018 в 08:58
Небольшой снег и легкий мороз ожидается в столичном регионе

Облачная погода, небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидается в Москве и Московской области 17 февраля, сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что колебания атмосферного давления на его повышенном фоне могут негативно отразиться на здоровье людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

У большинства людей с сосудистыми патологиями могут возникать головные боли и боли в области сердца, передает Агенство «Москва».

По народному календарю сегодня Николай Студеный. Согласно приметам, «На Николая морозы бьют».

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