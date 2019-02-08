Небезопасно. Россия не пошлет наблюдателей на Украину

Москва, исходя из принципа безопасности, отказывается направлять своих представителей в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами на Украине. Об этом решении объявил МИД РФ.

В сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства прокомментировали решение киевского режима отказать наблюдателям от России в аккредитации. МИД назвал это «грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур», подчеркивает RT .

На Смоленской площади также выразили сомнение в прозрачности предстоящего голосования на выборах президента Украины, и призвали страны Запада дать соответствующую оценку действиям Киева.

Тем временем, РЕН ТВ отмечает, что Центральная избирательная комиссия Украины в итоге зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Это новый национальный рекорд.



