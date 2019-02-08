Пятница
08 февраля
USD 66.02
EUR 74.97
Горячие новости

Небезопасно. Россия не пошлет наблюдателей на Украину

8 Февраля 2019 в 15:50
Небезопасно. Россия не пошлет наблюдателей на Украину

Москва, исходя из принципа безопасности, отказывается направлять своих представителей в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами на Украине. Об этом решении объявил МИД РФ.

В сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства прокомментировали решение киевского режима отказать наблюдателям от России в аккредитации. МИД назвал это «грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур», подчеркивает RT.

На Смоленской площади также выразили сомнение в прозрачности предстоящего голосования на выборах президента Украины, и призвали страны Запада дать соответствующую оценку действиям Киева.

Тем временем,  РЕН ТВ отмечает, что Центральная избирательная комиссия Украины в итоге зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Это новый национальный рекорд.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.