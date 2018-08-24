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Небензя рассказал, откуда ИГИЛ получает оружие

24 Августа 2018 в 09:26
Небензя рассказал, откуда ИГИЛ получает оружие

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» получают оружие через полулегальные структуры, иногда этому способствуют спецслужбы отдельных стран. С таким заявлением во время заседания Совбеза ООН по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма выступил постоянный представитель России в организации Василий Небензя. 

«По-прежнему остается открытым вопрос о том, каким образом эта шайка головорезов сформировала арсенал вооружений, позволявший семь лет худо или бедно противостоять крупнейшим армиям мира», — сказал постпред России при ООН.

Называть страны, которые помогают боевикам, Небензя не стал. Дипломат также подчеркнул, что мирному урегулированию конфликта в Сирии могут помешать террористы «Аль-Каида», сообщает ТАСС.

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