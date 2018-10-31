ФОТО: Василий Небензя/24smi.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул коллег по Совету Безопасности строками из стихотворения Александра Пушкина. На одном из заседаний политик процитировал слова стихотворения «Признание», которыми указал на самообман представителей западных стран относительно ситуации на Украине. «„Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад“ — Это про вас, господа», — приводит слова Небензи «Газета.ру». Небензя заявил, что Запад не желает обращать внимание на то, что происходит на Украине, находит оправдания, не замечает нацистских маршей в стране и слепо поддерживает украинские власти.

Напомним, ранее Василий Небензя назвал Никки Хейли харизматичной личностью и пообещал преподнести ей прощальный подарок. Так он прокомментировал ее уход с поста постпреда., что ожидает от Небензи незаурядного подарка Хейли.