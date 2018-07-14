«Не зависеть от России». Украина закупит 55 вертолетов у Франции

Французская компания Airbus Helicopters поставил на Украину 55 вертолетов. Соглашение об этом уже подписано представителями двух стран, сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

«Вертушки» будут использованы для нужд полиции, ГС ЧС, пограничников и нацгвардии, говорится в сообщении. Стоимость контракта, в которую входит закупка вертолетов, их техобслуживание и обучение персонала, составит 555 млн евро.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, закупка французских вертолетов позволит стране перестать зависеть от России. Он добавил, что Украина все еще эксплуатирует старые советские вертолеты Ми-8 которые все время нуждаются в ремонте, но без российских комплектующих их невозможно обслуживать, пишет РИА Новости.