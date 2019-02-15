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Не смогли. Студентка из Ирана в Москве отбилась от группового секса

15 Февраля 2019 в 12:15
Не смогли. Студентка из Ирана в Москве отбилась от группового секса

Студентка из Ирана, обучающаяся в Москве, пожаловалась в полицию на попытку изнасилования. Как сообщает РЕН ТВ, пострадавшая рассказала, что на неё напали двое знакомых. Юноши несколько раз ударили девушку по голове, пытаясь склонить к занятию групповым сексом.

По словам иностранки, она оказала активное сопротивление, поэтому нападавшие так и не сумели добиться своего. По предварительной информации, злоумышленники – также не уроженцы России.

Пострадавшая обучатся на 1-м курсе в одном из московских вузов. По её заявлению полиция начала проверку.

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