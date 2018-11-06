Нескошенный борщевик в Подмосковье обошелся в 400 тысяч рублей

Россельхознадзор впервые оштрафовал компанию в Подмосковье на 400 тысяч рублей за нескошенный борщевик.

Как пишет Ura.ru, всего в прошлом году в Московской области было выявлено 32 гектара земли, заросших сорняком.

В регионе в этой связи запустили программу по борьбе с борщевиком. Штрафы составляет до 5 тысяч до 1 миллиона рублей.

В советское время борщевик выращивали как кормовую культуру. Однако позже выяснилось, что сок растения токсичен и вызывает тяжелые поражения кожи.