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«Не отражает позицию партии». В ЕР открестились от идеи упразднить пенсии

3 Ноября 2018 в 10:56
«Не отражает позицию партии». В ЕР открестились от идеи упразднить пенсии

Инициатива депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского, предлагающая упразднить в стране пенсии по старости, не отражает позицию партии по данному вопросу. Такое заявление сделал журналистам первый заместитель руководителя «Единой России» по законопроектной деятельности в Государственной думе Андрей Исаев.

По словам Исаева, в стране сложилась пенсионная система, которая существует и работает.

«Были изменены её параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда», — отметил Исаев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Дмитрий Петровской на своей странице в Facebook написал, что в стране стоит упразднить пенсию по старости и оставить выплаты только по инвалидности. Также, по его мнению, нужно ликвидировать Пенсионный фонд.

Ранее Госдума приняла законопроект, который предлагает депутатам и сенаторам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, пишет RT.

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