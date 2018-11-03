«Не отражает позицию партии». В ЕР открестились от идеи упразднить пенсии

Инициатива депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского, предлагающая упразднить в стране пенсии по старости, не отражает позицию партии по данному вопросу. Такое заявление сделал журналистам первый заместитель руководителя «Единой России» по законопроектной деятельности в Государственной думе Андрей Исаев.

По словам Исаева, в стране сложилась пенсионная система, которая существует и работает.

«Были изменены её параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда», — отметил Исаев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Дмитрий Петровской на своей странице в Facebook написал, что в стране стоит упразднить пенсию по старости и оставить выплаты только по инвалидности. Также, по его мнению, нужно ликвидировать Пенсионный фонд.

Ранее Госдума приняла законопроект, который предлагает депутатам и сенаторам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, пишет RT.