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«Не может не радовать»: Путин прокомментировал решение CAS

1 Февраля 2018 в 18:08
«Не может не радовать»: Путин прокомментировал решение CAS

Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне,  который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Они оспаривали решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить их от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Российский лидер отметил, что решение спортивного арбитража не может не радовать, так как подтверждает позицию РФ о том, что большинство наших спортсменов чистые. Также он добавил, что в любой системе права к решению суда все должны относиться с уважением.

Добавим, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. 

Между тем, в МОК заявили, что решение CAS не означает, что оправданные спортсмены смогут принять участие в зимних Играх в Пхенчхане.

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