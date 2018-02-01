«Не может не радовать»: Путин прокомментировал решение CAS

Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Они оспаривали решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить их от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Российский лидер отметил, что решение спортивного арбитража не может не радовать, так как подтверждает позицию РФ о том, что большинство наших спортсменов чистые. Также он добавил, что в любой системе права к решению суда все должны относиться с уважением.

Добавим, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично.

Между тем, в МОК заявили, что решение CAS не означает, что оправданные спортсмены смогут принять участие в зимних Играх в Пхенчхане.