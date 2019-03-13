«Не хватает творческой потенции». Шевчук призвал россиян вернуться из США

Юрий Шевчук считает, что соотечественники, которые уехали жить в США, должны вернуться в Россию. С таким призывом лидер рок-группы «ДДТ» обратился к иммигрантам во время американских гастролей. По мнению музыканта, это необходимо сделать, чтобы помочь в развитии страны, отмечает Ura.ru .

По словам Шевчука, России не хватает «просветленного интеллекта, творческой потенции».

Сейчас Юрий Шевчук и «ДДТ» гастролируют с самым большим в своей истории туром по Северной Америке. Группа даст концерты в девяти городах США и Канады.