«Не Кассандра». Экспертов позабавил вывод разведки США по «Посейдону»

Атомные подводные беспилотные аппараты с ядерной боеголовкой «Посейдон» поступят на вооружение в России не раньше 2027 года. К таком выводу пришла разведка США, передает телеканал CNBC, ссылаясь на информированные источники, знакомые с соответствующим докладом.

По этим данным, в ноябре 2018 года состоялось 11 испытание подводного аппарата, который может выполнять боевые задачи в полностью автономном режиме. Согласно анонимному источнику в американском разведывательном сообществе, новейшую российской подводную лодку проблематично обнаружить, она имеет возможность запускать беспилотник с ядерной боеголовкой. Этот аппарат также очень трудно нейтрализовать.

При этом, как подчёркивает CNBC, ВМФ США не имеет аналогов российского аппарата.

Между тем, российские специалисты считают, что американская разведка либо ошибается, либо пытается выдать желаемое за действительное. «Посейдон» может быть принят на вооружение российской армией уже в ближайший год. Об этом Ura.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Его поддержал и главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. В интервью RT он посоветовал не верить появляющимся в открытой прессе сообщениям со ссылкой на разведсообщество США.

«Американская разведка не Кассандра», - подчеркнул Мураховский. Он выразил уверенность в том, что «Посейдоны» вступят в строй значительно раньше предполагаемого Вашингтоном срока.

Речь идёт об уникальном агрегате, скорость перемещения которого в подводном состоянии может составлять беспрецедентные 200 километров в час! В прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ядерная подлодка-беспилотник уже благополучно прошла морские полигонные испытания.

